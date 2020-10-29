Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman ölecek mi? Hünkar'ı oynayan Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova 70. bölümünde Hünkar Yaman bıçaklanıyor. Daha önce Hünkar'ı oynayan Vahide Perçin hakkında diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin hakkında, yapımcı Burak Sağyaşar tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HÜNKAR YAMAN ÖLECEK Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 29 Ekim tarihli 70. bölümüne Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi damga vuruyor. Dizinin takipçileri tarafından Hünkar'ın ölüp ölmeyeceği merak edilirken yapımcı Burak Sağyaşar'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Sağyaşar, "Elveda Hünkar..." ifadeleriyle sorunun yanıtını vermiş gibi gözüküyor. Hünkar Yaman'ın ölüp ölmeyeceği hakkında kesin bilgiye ise 70. bölüm gösteriminden sonra ulaşılabilecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM ÖZETİ

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm izleme linki!