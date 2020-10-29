Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm izleme linki!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirci karşısına geçiyor. Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yine heyecan dolu sahnelere gebe olurken dizinin son bölümünde Fekeli, Hünkar'a artık kendileri için yaşamaları gerektiğini söyler ve yeniden evlenme teklif eder. Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm izleme linki ile son bölüme ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Dizinin 70. son bölüm fragmanı ise şu şekilde;





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM ÖZETİ

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman ölecek mi? Hünkar'ı oynayan Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?