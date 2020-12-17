Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz karakterini, oyuncu Uğur Güneş canlandırıyor. ATV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha'nın bindiği arabanın uçurumdan yuvarlanması izleyiciyi şok etti. Tüm kırgınlıkları ve öfkeyi geride bırakarak başka bir ülkede huzurlu bir yuva kurmak isteyen Yılmaz ve Züleyha'yı nasıl bir son beklediği bu akşam belli olacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ölüyor mu? Uğur Güneş diziden ayrılacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLÜYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz'ın ölüp ölmediği belli değil. Şu an konu iddialar arasında yer alıyor. Fakat bu akşam yayınlanacak olan bölümde Yılmaz ve Züleyha Çukurova'dan kaçarken bindikleri araba ile uçurumdan aşağı yuvarlanıyor...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş, 10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 Ankara'da büyüdü ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Oyuncu Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Güneş, Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterine can verdi.

Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmaktadır.