Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'in kocası Çukur'un başrol oyuncusu çıktı!

Son zamanlarda 2 başrol oyuncusunu kaybeden Bir Zamanlar Çukurova dizisi bir yandan da yeni oyuncuları kadrosuna kattı. Furkan Palalı, Hande Soral ve Nazan Kesal bu yıl diziye katılan isimlerden oldu. Nazan Kesal, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda karakterine hayat veriyor. Kesal’in canlandırdığı Sevda dizide; Demir’in babası Adnan Yaman ile yaşadığı aşk için sahip olduğu her şeyden vazgeçen bir kadındır.



Vahide Perçin’in diziden ayrılması üzerine dizideki rolü daha da artan Kesal baş karakterlerden bir tanesi oldu. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın başarılı oyuncusu Nazan Kesal’in eşinin kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenen izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nazan Kesal ile Çukur dizisinin oyuncusu Ercan Kesal’in evli olduğunu öğrenen herkes çok şaşırdı.

2005 yılında dünya evine giren çiftin Poyraz Kesal isimlerinde bir erkek çocukları var. Sosyal medya hesabından ailesiyle olan fotoğraflarını paylaşan Kesal’e takipçileri kayıtsız kalmıyor.