Bir Zamanlar Çukurova 77.bölüm nefes kesiyor! Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı çıktı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 77.bölümde Züleyha ve Yılmaz Çukurova'dan kaçmaya çalışıyor. Yılmaz'ın kullandığı araba uçurumdan yuvarlanınca dizide Yılmaz ve Züleyha'nın akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor. ATV'nin başarılı yapımları arasında yer alan dizi her perşembe yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Herkesin kaderini etkileyen aşk hikayesinin sonu nasıl bitecek? Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova 77.bölüm sizlerle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77.BÖLÜM NEFES KESİYOR!

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ölüyor mu? Uğur Güneş diziden ayrılacak mı?

Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır. Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı? Züleyha ve Yılmaz, 3 çocukları ile başka bir ülkede, başka bir şehirde yeni bir hayata başlayabilecek mi? Yoksa bir kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.