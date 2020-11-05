Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü? Vahide Perçin kimdir, neden diziden ayrıldı?

Perşembe günleri Atv’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin başrol oyuncularından Vahide Perçin’in ayrılık haberi ise hayranlarını üzdü. Hünkar Yaman rolünü canlandıran Perçin, dizide Behice karakteri tarafından bıçaklanıyor. Peki, Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrıldı mı?



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HÜNKAR YAMAN ÖLDÜ MÜ?

Hünkar Yaman Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alıyordu. Dizide önemli bir karakter olan Hünkar Hanım Çukurova halkı tarafından da oldukça sevilen ve desteklenen birisiydi. Dizinin 70. bölümünde Behice tarafından bıçaklanan Yaman’ın akıbeti 71. bölüm itibarıyla belli olmaya başladı. Dizinin 71. bölüm fragmanında Çukurova halkının Hünkar Yaman’a veda ettiği ve cenaze töreni düzenlediği göze çarpıyor.

VAHİDE PERÇİN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova’dan neden ayrıldığı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Vahide Perçin’in yoğun çalışma şartlarının kendisini zorlaması nedeniyle ayrıldığı söylentiler arasında bulunuyor.

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VAHİDE PERÇİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Vahide Perçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

Vahide Perçin 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşir. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007 yılından 2010 yılına kadar Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı. Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırmıştır.