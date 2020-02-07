Bir Şarkısın Sen yarışmacısı 'Fındık Kurdu Berna'nın son halini görenler tanıyamıyor!

Katıldığı yarışma programında “Fındık Kurdu Berna” lakabıyla bilinen ve ekran başındaki kişilerin de beğenisini kazanmayı başaran Berna Karagözoğlu şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu “Büyümüş de küçülmüş” yorumları alıyordu. Şimdilerde 20 yaşında genç bir kız olan Karagözoğlu YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor. Genç şarkıcının Instagram’da 135 bin, YouTube’da ise 40 bin takipçisi bulunuyor. İşte Fındık Kurdu Berna’nın son hali…