Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı kesinleşti! Atina'da böyle görüntülendiler

Aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Atina sokaklarında görüntülendi. İkili başbaşa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

AYNI KAREDE POZ VERMİŞLERDİ

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı. TV100'ün haberine göre Yılmaz ve Serenay, sonunda beraber ilk pozlarını verdi. Başta ilişki yaşadıklarını inkâr eden ikilinin pozları sosyal medyaya damga vurdu.