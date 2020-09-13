Arıza dizisi ne zaman başlıyor? Arıza oyuncuları kim, konusu nedir?

Arıza, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor. O3 Medya imzalı Arıza dizisinde birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Yönetmenliğinin Recai Karagöz'ün yapacağı Arıza'nın senaryosunu Ozan Aksungur ele alıyor. Arıza oyuncuları kim, konusu nedir?

ARIZA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arıza dizisi Show Tv ekranların 13 Eylül Pazar (bu akşam) saat 20:00'da başlayacak.

ARIZA KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Arıza”nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.