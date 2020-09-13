Arıza dizisinin Halime'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

Ayça Ayşin Turan, Arıza dizisinde Halime karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Tolga Sarıtaş ile başrollerini paylaşacağı dizide Halime'nin yaşandığı travma ve hayatta kalma hikayesini ekranlara yansıtacak. Dinle Sevgili dizisi ile tanınan Ayça Ayşin Turan, Karagül ve Hakan Muhafız dizilerinde de rol almıştır.

ARIZA DİZİSİNİN HALİME'Sİ KİMDİR?

İstanbul’un en büyük suç krallığının tahtında oturan Haşmet Gürkan’ın kızı Halide, Van’da doktor olarak çalışmakta, sade bir hayat sürmektedir. Mizaç olarak sakin ve merhametli olsa da cesaretlidir. Halide’nin hayatı üniversitesinin 1. sınıfı bitirdiği gün, annesi ve iki abisi ile kutlamadan dönerken, ciplerinin tarandığı gün kararmıştır. Katliamdan bir tek Halide sağ çıkabilmiştir.

Arıza dizisi ne zaman başlıyor? Arıza oyuncuları kim, konusu nedir?

Haşmet’in arabada bulunmaması tamamen tesadüftür. Halide neden kendisinin sağ kaldığını, daha doğrusu sağ bırakıldığını yıllardır merak etmektedir. Katliam sırasında yüzü maskeli saldırgan, Halide’yi vurmadığı gibi, boynundan annesinin hediyesi sonsuzluk sembolü şeklindeki kolyesini çekerek almıştır. Halide, babasının 61. yaş günü için İstanbul’a yeniden geldiğinde, tüm sır perdeleri aralanmaya başlayacaktır… Halide, kendisine olan takıntısını fark ettiği Burak Ersoylu’dan kaçmak için Ali Rıza’nın taksisini çevirir. Yolunu kesen Burak Ersoylu’nun elinden onu Ali Rıza kurtaracak, bu Ali Rıza’nın A.Rıza olma yolculuğunu başlatırken, Halide ise ona aşık olacak, ve hayatının hiç bilmediği karanlık köşelerine bir yolculuğa çıkacaktır…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayșin Turan 25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğmuştur. Türk dizi ve film oyuncusudur.

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.

Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)