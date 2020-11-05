Ay Yapım imzalı, yılın en güçlü kadın hikayesi olacak Alev Alev'in, erkek karakterleri ve onların hikayesiyle de çok konuşulması bekleniyor. Alev Alev Ozan karakteri izleyiciler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Alev Alev Ozan kimdir? Alev Alev'in Ozan'ı Berkay Ateş kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Alev Alev Cemre kimdir? Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ALEV ALEV OZAN KİMDİR?

Alev Alev Ozan: "İşim bu merak. Ozan ben, gazeteciyim." diyor.

Alev Alev Güneş kimdir? Alev Alev Cemre'nin kızı Güneş kaç yaşında, gerçek adı ne?

Alev Alev'in Ozan'ı gazetecidir. Sarnıç'ta çıkan yangın sonrası yangın haberini servis eden Ozan ile konuşan Cemre, kendisinin yangında öldü olarak gösterilmesini istiyor. Ozan'ın bu talebe nasıl karşılık vereceği merak ediliyor.

Alev Alev Çiçek kimdir? Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli?

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılı İstanbul doğumlu tiyatrocu, oyuncu ve tiyatro yazarıdır. Ateş, anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan‘lıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik- Matematik bölümünü kazanmış ancak daha sonrasında bölümü bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

TİYATRO

Semaver Kumpanya’da tiyatro kariyerine başlayan Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi sınıf arkadaşları Emir Çubukçu ve Can Kulan ile D22 Tiyatrosunu kurmuştur. İnsanın Kaderi İnsandır mottosuyla yola çıkan tiyatro Galata’da kurulmuştur. Ancak maddi koşullar ve Beyoğlu’nun son dönemdeki değişimi sebebiyle tiyatro Kadıköy’de bir köşke taşınmıştır.

Berkay Ateş, aynı zamanda D22 oyunlarından; Kuş Öpücüğü, Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır.

Ateş, 2017 yılında verilen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri Tiyatro dalında “Hakikat, Elbet Bir Gün” adlı oyunuyla kazanmıştır.

DİZİ

Star TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Vahide Perçin, Can Nergis, Beren Gökyıldız ve Nazlı Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Anne dizisinde Cengiz Yıldız karakterini oynamış ve oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Berkay Ateş son olarak Kanal D’de yayınlanan başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Ömer Berk Cankat’ın paylaştığı Gülizar filminde Fettah karakterini oynamıştır. Berkay Ateş, 2018 yılı itibariyle fenomen dizi Çukur’un kadrosuna katılmıştır.

SİNEMA

Film kariyerine ilk olarak 2013 yılında başrolünde Nihan Belgin ve Umut Beşkırma oynadığı Yarım Kalan Mucize filmi ile başlamıştır.

2015 yılında Emin Alper’in yazıp yönettiği, başrolünü Mehmet Özgür ile paylaştığı Abluka filmde yer almış ve bu film “Uluslararası Altın Koza’da” en iyi film ödülünü almıştır.

Berkay Ateş, 2015 senesinde 22. Altın Koza Film Festivali’nde “Umut Veren Genç Erkek Oyuncu” ödülünü almaya hak kazanmıştır.