Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in rol aldığı 'Akrep' dizisinde, Erkan Birgören imzalı senaryonun yönetmen koltuğunda Gökçen Usta yer alıyor. Akrep dizisi bu akşam saat 20:00'de yayın hayatına başlayacak. Akrep dizisinin çocuk oyuncusu Ahsen Türkyılmaz'a dair araştırmalar hız kazandı. Akrep dizisi Ece kimdir? Akrep dizisinin Ece'si Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler..

“Annem nerede?”

Ahsen Türkyılmaz “Ece” karakteriyle Akrep’te.

AKREP DİZİSİ ECE KİMDİR?

Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AHSEN TÜRKYILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ece karakterini canlandıran çocuk oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul'da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuanda 6 yaşında olan Ahsen Türkyılmaz Beko reklamlarında oynamıştır.

Ahsen Türkyılmaz şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak.

Beril Pozam kimdir? Akrep dizisinin Ayşem'i Beril Pozam kaç yaşında, nereli?