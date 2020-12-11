Yapımını 1441 Productions’ın, yapımcılığını İrfan Şahin’in üstlendiği; ihanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşını Star TV ekranına getirecek Akrep dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Akrep dizisinde Duru karakterini Aslı Melisa Uzun canlandırıyor. Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu.

AKREP DİZİSİ DURU KİMDİR?

“Artık kardeşlerimin ablası değil annesiyim.”

Aslı Melisa Uzun “Duru” karakteriyle Akrep’te.

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslı Melisa Uzun 28 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı.

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