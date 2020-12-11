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  • Beril Pozam kimdir? Akrep dizisinin Ayşem'i Beril Pozam kaç yaşında, nereli?
11 Aralık 2020 Cuma 14:20 | Son Güncelleme:

Beril Pozam kimdir? Akrep dizisinin Ayşem'i Beril Pozam kaç yaşında, nereli?

Beril Pozam kimdir" Akrep dizisinin Ayşem'i Beril Pozam kaç yaşında, nereli"

Beril Pozam, Star Tv'de yayın hayatına başlayacak olan Akrep dizisinde Ayşem karakterini canlandıracak. Beril Pozam "İntikam almayı değil adaleti seçtim." sözleriyle dizide yer edindi. Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandıran Akrep dizisinin Ayşem'i Beril Pozam kaç yaşında, nereli?

Akrep dizisinin Ayşem'i Beril Pozam'ın biyografisi yakından takip ediliyor. Star Tv'de bu akşam yeni dizi Akrep ekrana geliyor. Dizinin başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer alıyor.Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’n mezun olan Beril Pozam kimdir? Akrep dizisinin Ayşem'i Beril Pozam kaç yaşında, nereli?

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boyu 1.70 m ve kilosu 60 kg olarak bilinmektedir.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandırmıştır.

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