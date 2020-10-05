05 Ekim 2020 Pazartesi 09:13 | Son Güncelleme:
4 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Haftanın son gününde reyting sıralaması sonuçları nasıl oldu?
TV kanallarından izleyici ile buluşan yapımların izlenme oranları reyting sonuçları listesinde yer alıyor. 4 Ekim Pazar gününe ait total, AB ve ABC reyting sonuçları haftanın son gününde izlenme oranlarını sıralıyor.
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV yapımlarının izlenme oranları reyting sonuçları listesi ile kayıt altına alınıyor. Dizi, film ve programlardan bazıları izleyiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. 4 Ekim tarihli reyting sonuçları da bu hafta pazar günü en çok izlenen yapımları gösterecek.