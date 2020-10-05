4 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Haftanın son gününde reyting sıralaması sonuçları nasıl oldu?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV yapımlarının izlenme oranları reyting sonuçları listesi ile kayıt altına alınıyor. Dizi, film ve programlardan bazıları izleyiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. 4 Ekim tarihli reyting sonuçları da bu hafta pazar günü en çok izlenen yapımları gösterecek.