Arıza 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 4. bölümde neler olacak?

Arıza her hafta pazar akşamları Show TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizinin başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Arıza 4. bölümde Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun’un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat’ın emniyette oldukları haberi gelecek.

ARIZA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam yayınlanacak olan 4. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





ARIZA 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun’un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat’ın emniyette oldukları haberi gelir. Konsorsiyum üyeleri ise toplanarak Sabri’nin Burak tarafından alınmasından duydukları rahatsızlığı ifade ederler. Haşmet, Sabri’yi kurtaran Rıza ile yakınlaşmak ister. Amacı Rıza’nın arkasından kimin olduğunu da öğrenmektir. Rıza’ya teşekkür etmek için durağa geldiğinde durak, Yaşarların silahlı saldırısına uğrar ve ortalık bir anda karışır.