26 Eylül 2020 Cumartesi 08:39 | Son Güncelleme:
25 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Hercai reyting sonuçları...
25 Eylül Cuma gününe ait reyting sonuçları hafta sonuna girmeden önce izleyicilerin en çok tercih ettikleri yapımları gösteriyor. Reyting sonuçları listesi izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapımdan oluşuyor. Dün akşam yayınlanan Kırmızı Oda, Hercai, Bay Yanlış gibi dizilerin sıralaması reyting sonuçları vasıtasıyla öğrenilebilecek.
Dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçları listesi her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam TV'de Hercai, Ramo, Kırmızı Oda, Bay Yanlış gibi diziler vardı. 25 Eylül tarihli reyting sonuçları bu dizilerin sıralaması gösteriyor...