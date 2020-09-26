25 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Bay Yanlış, Hercai reyting sonuçları...

Dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçları listesi her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam TV'de Hercai, Ramo, Kırmızı Oda, Bay Yanlış gibi diziler vardı. 25 Eylül tarihli reyting sonuçları bu dizilerin sıralaması gösteriyor...