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  • 27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Total, Ab, ABC TV reyting sonuçları nasıl?
28 Eylül 2020 Pazartesi 09:16 | Son Güncelleme:

27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Total, Ab, ABC TV reyting sonuçları nasıl?

27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı" Total, Ab, ABC TV reyting sonuçları nasıl"

27 Eylül tarihli reyting sonuçları haftanın son gününde en çok izlenen dizi, film ve programları listeliyor. İzlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapım reyting sonuçları listesinde yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Yarışmacılardan Celal, elenen isim oldu.

Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları izlenme oranı yüksek olan yapımları listeliyor. Total, Ab ve ABC'de en çok izlenen yapımlar TV reyting sonuçları ile belli oluyor. Dün akşamki eleme gecesinde MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Celal oldu.

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