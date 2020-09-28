27 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Total, Ab, ABC TV reyting sonuçları nasıl?

Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları izlenme oranı yüksek olan yapımları listeliyor. Total, Ab ve ABC'de en çok izlenen yapımlar TV reyting sonuçları ile belli oluyor. Dün akşamki eleme gecesinde MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Celal oldu.