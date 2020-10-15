Reyting sonuçları listesi açıklandı! 14 Ekim Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı reyting sonuçları yayında!

Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Sen Çal Kapımı, Şeref Sözü, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 14 Ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.