15 Ekim 2020 Perşembe 10:40 | Son Güncelleme:
Reyting sonuçları listesi açıklandı! 14 Ekim Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı reyting sonuçları yayında!
14 Ekim Çarşamba reyting sonuçları izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Şeref Sözü, Sen Çal Kapımı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman gibi diziler vardı. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.
Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Sen Çal Kapımı, Şeref Sözü, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 14 Ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.