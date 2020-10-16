16 Ekim 2020 Cuma 09:18 | Son Güncelleme:
15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçları...
Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, MasterChef gibi yapımların izlenme oranları 15 Ekim tarihli reyting sonuçları listesi ile belli oluyor.
15 Ekim Perşembe reyting sonuçları izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sadakatsiz gibi diziler vardı. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.