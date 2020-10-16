15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçları...

15 Ekim Perşembe reyting sonuçları izlenme oranı yüksek olan ilk 10 programı listeliyor. Dün akşam TV'de Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Sadakatsiz gibi diziler vardı. Reyting sonuçları listesinde üst sıralarda yer almaya çalışan bu yapımların izlenme oranları kayıt altına alındı.