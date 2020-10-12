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  • Zemheri'nin Berrak'ı Hazal Filiz Küçükköse'den erkek arkadaşı Alp Güler'e ikinci şans!
12 Ekim 2020 Pazartesi 18:20 | Son Güncelleme:

Zemheri'nin Berrak'ı Hazal Filiz Küçükköse'den erkek arkadaşı Alp Güler'e ikinci şans!

Zemheri'nin Berrak'ı Hazal Filiz Küçükköse'den erkek arkadaşı Alp Güler'e ikinci şans!

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikinci şans verdiği erkek arkadaşı Alp Güler ile tatile çıktı.

Aralarındaki sorunları tatilde aşmak isteyen Zemheri dizisinde Berrak karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse ve erkek arkadaşı Alp Güler, Çeşme’ye gitti. İşletmeci Güler’in hem işleri için hem de dinlenmek için İzmir’e giden çift, hayatlarında her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

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