Ceyda Ateş doğum günü için seslendi! 'Siz bağış yapın ben reklam'

Ceyda Ateş, kendisine hediye göndermek isteyen firmalara eğer bağış yaparlarsa Instagram’ında paylaştığını söyledi. Oyuncu, "Birçok kişi hediye göndermek için mesajlar atıyor. Beni mutlu etmek isterseniz dilediğiniz kuruma bağış yapıp bana yollarsanız bende sayfamda paylaşırım. Ufak da olsa bir iyilik hareketi başlatırız’’ yazdı.