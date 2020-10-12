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  • Ceyda Ateş doğum günü için seslendi! 'Siz bağış yapın ben reklam'
12 Ekim 2020 Pazartesi 19:32 | Son Güncelleme:

Ceyda Ateş doğum günü için seslendi! 'Siz bağış yapın ben reklam'

Ceyda Ateş doğum günü için seslendi! 'Siz bağış yapın ben reklam'

14 Ekim'de 32. yaşına girecek olan Ceyda Ateş diğer meslektaşları gibi doğum gününde hediye yerine bağış yapılmasını istedi.

Ceyda Ateş, kendisine hediye göndermek isteyen firmalara eğer bağış yaparlarsa Instagram’ında paylaştığını söyledi. Oyuncu, "Birçok kişi hediye göndermek için mesajlar atıyor. Beni mutlu etmek isterseniz dilediğiniz kuruma bağış yapıp bana yollarsanız bende sayfamda paylaşırım. Ufak da olsa bir iyilik hareketi başlatırız’’ yazdı.

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