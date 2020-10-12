Baraj'ın Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan yeni proje! Emekçi kadınlar için kampanya başlattı

Konunun detaylarını takipçileriyle paylaşacağını söyleyen Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz, ‘’Bütün emekçi kadınlara destek olmak, onların sesi olmak için ve aslında kadınların ne kadar güçlü, yaratıcı olduklarını göstermek için hesabımda yeni bir proje başlatıyorum” dedi.