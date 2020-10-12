12 Ekim 2020 Pazartesi 18:09 | Son Güncelleme:
Baraj'ın Nehir'i Biran Damla Yılmaz'dan yeni proje! Emekçi kadınlar için kampanya başlattı
Baraj'da rol alan Biran Damla Yılmaz, #güçseninle etiketiyle sosyal medyada emekçi kadınlara destek amaçlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.
Konunun detaylarını takipçileriyle paylaşacağını söyleyen Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz, ‘’Bütün emekçi kadınlara destek olmak, onların sesi olmak için ve aslında kadınların ne kadar güçlü, yaratıcı olduklarını göstermek için hesabımda yeni bir proje başlatıyorum” dedi.