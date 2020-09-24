Uyku apnesine 4 önlem

Uyku apnesi olan kişiler gece uyku sırasında uyanıyor ancak farkında olmuyorlar; çünkü artmış olan karbondioksit kişiyi narkoz etkisi altına sokuyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, “Uyku apnesi; yani uykuda 10-15 saniye boyunca nefesin durması ve tıkayıcı horlama yaşanması; kilo almadan yorgunluğa, konsantrasyon bozukluğundan cinsel isteksizliğe, ritim bozukluğundan yüksek tansiyona hatta kalp krizine dek birçok soruna neden olabiliyor. Bu nedenle uyku apnesinin bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor” diyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, uyku apnesinin 8 işaretini şöyle sıraladı: “Gece horladığınız, nefes alamadığınız söyleniyorsa, gece erken yatsanız bile sabah yorgun kalkıyorsanız, gün içerisinde aşırı yorgunluk hissediyorsanız, otomobil kullanırken uykunuz geliyorsa, kilo vermekte zorlanıyorsanız, cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, okul ya da işte konsantrasyon sorunları yaşıyorsanız, depresif ruh haliniz varsa hekime başvurmanız gerekiyor.”

KİLO VERİN



Uyku apnesinin en büyük sebebi, fazla kilo! Kilo alımı horlamayı artırıyor ve bir süre sonra uykuda nefes kesilmesine yol açıyor. Fazla kilo ile horlama ve uyku apnesi arasında çok ciddi bir ilişki olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dilaver Özturan “Kilo aldıkça horlama artar. Ancak kişi istemesine rağmen kilo veremiyorsa ya da çok inatla kilo verip çok kısa sürede o kiloyu geri alıyorsa bunun altında da mutlaka apne hastalığı aranmalıdır” diyor.

GEÇ SAATTE YEMEK YEMEYİN



Uyku ve vücut sağlığı için uyku ile yemek arasında 4-5 saat olması gerekiyor. Geç saatte yemek yemek uyku apnesi ve horlamayı tetiklediği için gece yatmadan hemen önce yemek yemekten kaçının. Yemeğin ardından gece boyunca meyve, kuru yemiş, tatlı tüketme alışkanlığının da bırakılması gerekiyor. Ayrıca geç saatte kahve, çay, bitki çayı, alkol ve gazlı içecek de tüketmeyin.

SPOR YAPIN



Sporla sadece ekstremite (kol ve bacak) sağlığı korunmuyor aynı zamanda tüm vücut kasları esneklik kazanıyor. Kasların esnekliğini kaybetmesi halinde boğazın kendi kendini tıkayacak hale geldiğine işaret eden Prof. Dr. Dilaver Özturan, “Spor yapan kişilerde apneye daha az rastlanır. Tabii apnesi olan kişiler bu rahatsızlıktan dolayı daha pasif hale geliyor. Ancak bu kısır döngünün kırılması önemli. Gündelik yaşamda mutlaka diyet, spor ve kilo kontrolü olmalıdır” diye konuşuyor.

YORGUN BİR ŞEKİLDE YATAĞA YATMAYIN



O gün aşırı yoğun bir gün geçirmişseniz ve çok yorgunsanız yatağa o halde gitmeyin. Çünkü yorgunluk nedeniyle kaslar fazla gevşiyor ve bütün gece horlamaya neden olabiliyor. Bu nedenle eğer çok yorgunsanız, uyku öncesinde yarım saat- bir saat kadar koltuğunuzda oturun, dinlenin, sonra uyumaya çalışın.

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