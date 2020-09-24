Küçük parçalı oyuncuklara dikkat

Çocukların küçük parçalı oyuncakları yutması durumunda solunum travmalarına yol açıyor. Bu durumun ölüme kadar götürebileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, “Eğer çocuk ağzına bir yabancı cisim aldı ve yuttuysa bu durumda nefes almakta zorlanır ve öksürmeye başlar. Bu esnada çocuk ile iletişim halindeyseniz, öksürme ses kısıklığı ve ağlama sesini duyuyorsanız bu kısmi tıkanmadır. Bu durumda çocuğu alıp omzunuzun üstüne koyup gazını çıkarır gibi sadece çocuğun öksürmesine yardımcı olunması gerekir. Bu işlem boğazındaki yabancı cisim çıkana kadar devam etmeli” dedi.

NEFES ALAMIYORSA!



Dr. Mehmet Ali Talay, “Eğer yabancı cisim yuttuysa, sesi hiç çıkmıyor ve morarmaya başladıysa büyük ihtimalle tam tıkanma yaşanıyordur. Bu durumda öncelikle ebeveynlerin sakin kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Tam tıkanma söz konusuysa ve çocuğun yaşı 1’den küçükse yüz üstü elimizin üstüne yatırıp, elimizin ayası ile 5 kere sırtına vurmamız gerekiyor. 5 kere sırtına vurmamızın ardından çocuğu tekrar diğer tarafa çevirip ağzında yabancı cisim olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Çıkmadıysa iki parmağımızla çocuğun karnına 5 kere baskı yapmamız gerekiyor. Bu döngüyü çocuk yabancı cismi çıkarana kadar tekrar etmemiz gerekiyor” diye ekledi.