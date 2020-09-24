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  • Bademcik iltihabı vücudun savunma hattını düşürüyor
24 Eylül 2020 Perşembe 18:49 | Son Güncelleme:

Bademcik iltihabı vücudun savunma hattını düşürüyor

Bademcik iltihabı vücudun savunma hattını düşürüyor

Bademcikleriniz sürekli şişiyor ve boğazınızda ağrı mı hissediyorsunuz? Cevabınız evetse sebebi bademcik iltihabı olabilir üstelik bu durum sıklıkla tekrar ediyorsa kronik bir rahatsızlık söz konusu olabilir.

Vücudun savunma mekanizmalarından olan bademcikler bazen virüslere direnemez bu da bademcik iltihabına neden olur. KBB Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz “Bademcik iltihabına en iyi gelecek faktörlerin başında bol sıvı tüketimi gelmektedir. Bununla beraber doğru ağız bakımının yapılması, antiseptik ve antibakteriyel gargaralar kullanmak oldukça etkilidir. Süt ve zerdeçal enfekte olan bölgenin temizlenmesinde hızlandırıcı rol oynamaktadır. Sarımsak antibiyotik etkisi nedeniyle boğaz ağrısının hızlıca geçmesini sağlar” dedi.  

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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