Bademcik iltihabı vücudun savunma hattını düşürüyor

Vücudun savunma mekanizmalarından olan bademcikler bazen virüslere direnemez bu da bademcik iltihabına neden olur. KBB Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz “Bademcik iltihabına en iyi gelecek faktörlerin başında bol sıvı tüketimi gelmektedir. Bununla beraber doğru ağız bakımının yapılması, antiseptik ve antibakteriyel gargaralar kullanmak oldukça etkilidir. Süt ve zerdeçal enfekte olan bölgenin temizlenmesinde hızlandırıcı rol oynamaktadır. Sarımsak antibiyotik etkisi nedeniyle boğaz ağrısının hızlıca geçmesini sağlar” dedi.