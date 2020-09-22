Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can aşk mı yaşıyor? İlk kez görüntülendiler

Yabancı uyruklu kız arkadaşı Lera Marchuk ile ayrılan Murat Ceylan, Damla Can ile beraber görüntülenerek aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Ceylan'ın kullandığı son model motorla mekana gelen ikilinin keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Koşar adım AVM'ye giren ikili baş başa yemek yedi.