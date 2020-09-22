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  • Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can aşk mı yaşıyor? İlk kez görüntülendiler
22 Eylül 2020 Salı 18:52 | Son Güncelleme:

Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can aşk mı yaşıyor? İlk kez görüntülendiler

Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can aşk mı yaşıyor" İlk kez görüntülendiler

'Survivor' da beraber yarışan Murat Ceylan ve Damla Can, Zorlu'da objektiflere takıldı.

Yabancı uyruklu kız arkadaşı Lera Marchuk ile ayrılan Murat Ceylan, Damla Can ile beraber görüntülenerek aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Ceylan'ın kullandığı son model motorla mekana gelen ikilinin keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Koşar adım AVM'ye giren ikili baş başa yemek yedi. 

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