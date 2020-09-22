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  • Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel arasında poz rekabeti! Takipçileri ikiye bölündü
22 Eylül 2020 Salı 18:32 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel arasında poz rekabeti! Takipçileri ikiye bölündü

Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel arasında poz rekabeti! Takipçileri ikiye bölündü

Birbirine rakip olarak gösterilen Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel, aynı saatlerde benzer pozlar verince takipçilerini ikiye böldü.

Yaz tatilinin büyük bir kısmını Cem Yılmaz ile geçiren ve zaman zaman sosyal medyada paylaşımlarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, son yayınladığı fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Yaz tatiline Bodrum’da devam eden Sarıkaya, paylaştığı fotoğrafın altına "Kalbimin götürdüğü yere" notunu düştü. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağan Sarıkaya'ya benzer bir poz meslektaşı Hande Erçel’den geldi. Sarıkaya’ya rakip olarak gösterilen Hande Erçel de tıpkı meslektaşı gibi otururken objektiflere poz verdi. Şimdilerde ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol alan Erçel ile Sarıkaya’nın birbirine benzer şekilde poz vermesi takipçilerini de ikiye böldü. İkilinin genç fanları adeta beğeni yarışına girdi. 

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