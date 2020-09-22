Zeynep Demirel'den Volkan Demirel ile 10. evlilik yıldönümlerine özel duygusal paylaşım!

Volkan Demirel ile 10. evlilik yıldönümlerini sosyal medyadan duygusal bir videoyla kutlayan Zeynep Demirel, “Gerçi yine birbirimizden uzaktayız ama olsun yarın kavuşuyoruz. Birbirimize baka baka kararacağımız, bol didişmeli ama çok sevgili, en doğalından nice 10 senelerimiz olsun. Ne demiş büyükler: Yoldan kal, yoldaştan kalma.” dedi.