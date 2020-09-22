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  • Zeynep Demirel'den Volkan Demirel ile 10. evlilik yıldönümlerine özel duygusal paylaşım!
22 Eylül 2020 Salı 19:48 | Son Güncelleme:

Zeynep Demirel'den Volkan Demirel ile 10. evlilik yıldönümlerine özel duygusal paylaşım!

Zeynep Demirel'den Volkan Demirel ile 10. evlilik yıldönümlerine özel duygusal paylaşım!

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 10. evlilik yıldönümlerini sosyal medyadan duygusal bir videoyla kutladı.

Volkan Demirel ile 10. evlilik yıldönümlerini sosyal medyadan duygusal bir videoyla kutlayan Zeynep Demirel, “Gerçi yine birbirimizden uzaktayız ama olsun yarın kavuşuyoruz. Birbirimize baka baka kararacağımız, bol didişmeli ama çok sevgili, en doğalından nice 10 senelerimiz olsun. Ne demiş büyükler: Yoldan kal, yoldaştan kalma.” dedi.

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