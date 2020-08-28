Salgında bağışıklık güçlendiren 5 öneri

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, vücudu pek çok hastalığa karşı dirençli hale getiriyor ve koruyuculuk sağlıyor. Koronavirüsle mücadelede de immün sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Güçlü bir bağışıklık için yaşamın bir parçası haline gelebilecek doğru diyet ve dengeli beslenme düzeni belirlemek bu süreçte önem kazanıyor. Dyt. Merve Sır, "Dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlıkları bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Doğru diyet yaşamın parçası haline getirilmediği ve beslenme hataları tekrarlandığında vücudun doğal savunma mekanizması olumsuz etkilenir. Bağışıklık sistemini üst düzeyde tutabilmek için dengeli bir diyet ve beslenme alışkanlığı gereklidir" dedi.

KİLO KONTROLÜ SAĞLANMALI



Kovid-19’dan korunmak için alınan önlemler, günlük hayatı ve pek çok alışkanlığı da önemli ölçüde değiştirdi. Bu dönemde izolasyon nedeniyle evde kalınan sürelerin uzaması, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını da beraberinde getirdi. İnsanların hem daha az hareket etmesi hem de buzdolabına kolay ulaşabilmesi, kilo kontrolünü zorlaştırdı. Hızlı kilo alımı ve beslenmedeki düzensizlikler nedeniyle obezitenin yaygınlaşması, bağışıklık sistemini zayıflatan bir etkiye neden oldu. Bu sebeple, öncelikle immün sistemini güçlendirecek uygun bir diyet programı planlanmalıdır. Kilo kontrolü için profesyonel destek almanın yanı sıra özellikle taze ve sağlıklı besinlerle yemek pişirmek, günlük alınan sebze porsiyonlarını artırmak, düzenli meyve tüketmek de yararlı olacaktır.

1- Koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen C vitamini için limon, portakal, greyfurt, mandalina ve kivi gibi bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler tüketilmelidir.

2- Ara öğünlerde selenyum, E vitamini, çinko kaynağı olan ceviz, badem ve fındık gibi besinler tercih edilmelidir.

3- Mevsiminde yetişen sebzeler tüketilmelidir. Brüksel lahanası ve brokoli, bağışıklık sistemi için önemli olan C vitamini içerir.

4- Soğan ve sarımsak ‘allisin’ içerir. Amino asit, hücreleri serbest radikallerin saldırılarından koruyan enzim üretimini artırır.

5- Keten tohumunda bulunan lif sadece tokluk hissi vermekle kalmaz, aynı zamanda bağırsak florası için de yararlıdır. Sebzeler, meyveler, kuru yemişler, kuru baklagillerin tüketilmesi bağırsak florasını dengeleyecektir. Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente besinler de tercih edilmelidir.

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