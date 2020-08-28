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  3. Uzmanlardan ebeveynlere uyarı! 'Çocuğunuzun mükemmel öğrenci olmasını beklemeyin'
28 Ağustos 2020 Cuma 19:42 | Son Güncelleme:

Uzmanlardan ebeveynlere uyarı! 'Çocuğunuzun mükemmel öğrenci olmasını beklemeyin'

Uzmanlardan ebeveynlere uyarı! 'Çocuğunuzun mükemmel öğrenci olmasını beklemeyin'

31 Ağustos'ta öncelikle online eğitim ile başlayacak yeni eğitim döneminin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu.

Özellikle ebeveynlere çok iş düşeceğini belirten uzmanlar, bu süreçte çocuklardan mükemmel olmalarını beklememeleri konusunda onları uyarıyor. Okulların başlaması ile ailelere yeni bir ev düzeni ve çocuklarına yeni çalışma ortamı hazırlamalarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek, “Öğrencilere gürültüsüz bir ortam ve dikkat dağıtıcı unsurları olmayan bir masa hazırlanmalı. Okul saatlerinde gerekirse diğer aile fertlerinden destek istenmeli. Küçük kardeşlerin sessiz olmasına gayret edilmeli. Çocukların bu dönemde mükemmel bir öğrenci olmaları beklenmemeli” dedi.

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