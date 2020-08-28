Uzmanlardan ebeveynlere uyarı! 'Çocuğunuzun mükemmel öğrenci olmasını beklemeyin'

Özellikle ebeveynlere çok iş düşeceğini belirten uzmanlar, bu süreçte çocuklardan mükemmel olmalarını beklememeleri konusunda onları uyarıyor. Okulların başlaması ile ailelere yeni bir ev düzeni ve çocuklarına yeni çalışma ortamı hazırlamalarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek, “Öğrencilere gürültüsüz bir ortam ve dikkat dağıtıcı unsurları olmayan bir masa hazırlanmalı. Okul saatlerinde gerekirse diğer aile fertlerinden destek istenmeli. Küçük kardeşlerin sessiz olmasına gayret edilmeli. Çocukların bu dönemde mükemmel bir öğrenci olmaları beklenmemeli” dedi.