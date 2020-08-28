Bilgisayarlar, telefonlar, tabletler... Dikkat! Bu teknolojik aletler boyun fıtığı yapıyor

Uzun saatler başından kalmadığımız bu teknolojik aletler boyunda fıtık oluşma sebepleri arasında ilk sıraya yerleşiyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Şenay Şıldır, “Genellikle boyun fıtıkları vücudunu çok kullanan 20-40 yaş arası kişilerde görülür. Bunun yanı sıra; Ağır yük kaldırma, itme hareketinin çok sık yapılması, ters bir hareket yapma, uzun süre masa başı işte çalışma, uzun saatler bilgisayar başında oturma, cep telefonunu uzun süre kullanma, anne/babada boyun fıtığı olması durumunda bağ dokusunda yırtılmalar görülebilir” dedi.