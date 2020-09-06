Pandemide kolesterol riski artıyor

Kolesterol, insan vücudu için hayati fonksiyonları yerine getiren yağ benzeri bir madde olarak tanımlanıyor. Hücre duvarları ve hormonların inşasında rol oynayan kolesterol ihtiyacımızın büyük kısmı vücudumuz tarafından üretilerek karşılanıyor, geri kalanı da yiyeceklerden sağlanıyor. Ancak yüksek kalorili ve yağlı beslenme tarzı, vitamin eksikliği ve çok az egzersizin kanda kolesterol seviyesini artırdığını belirten Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL, kötü kolesterol LDL’nin kalp çevresinde birikmesini önleyerek kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle kalp ve damar sağlığının korunması amacıyla kan kolesterol seviyelerinin normal değerlerde tutulması çok önemlidir” diye konuşuyor.



İLAÇ YERİNE ÖNLEM ALINMALI



Kolesterol tedavisinde ilaç kullanılıyor. Özellikle sigara içenler, diyabet hastaları, fazla kilolu kişiler veya aile öyküsü olan kişiler gibi kardiyovasküler hastalıklar için risk grubuna dahil olan hastalarda yüksek kolesterol inme veya kalp krizi gibi hayatı tehdit edici durumlara yol açabiliyor. Bu yüzden doktorunuza danışarak kolesterol düşürücü ilaçlar almak gerekli oluyor. Ancak uzun süre kolesterol düşürücü ilaç almak yerine hayat tarzımızda daha fazla fiziksel aktiviteye yer vermenin ve sağlıklı beslenmenin kalıcı çözüm sağlayacağına işaret eden Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Düzenli yapılan spor iyi kolesterol olarak bildiğimiz HDL değerini yükseltir ve kötü kolesterol LDL değerini düşürür. Düzenli spor ayrıca kan basıncı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve kalbi güçlendirir” diye bilgi veriyor.

YÜZDEKİ SARI YAĞ BEZELERİNE DİKKAT



Kanda kolesterolün yükselmesinden sorumlu olan faktörleri “beslenme tarzı, obezite ve yetersiz egzersiz” olarak sıralayan Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, yüksek kolesterol belirtilerini de şöyle özetliyor: “Özellikle yüz bölgesinde oluşan sarı renkli yağ bezeleri, halsizlik ve yorgunluk hissi, ciltte lekelenmeler ve solukluk, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve nefes darlığı.”

BU YİYECEKLERDEN MUTLAKA TÜKETİN



• Kepekli tahıllar ve baklagiller gibi lif yönünden zengin besinler,

• Vitamin, çinko ve kükürt içerikli bileşenleri barındıran çiğ soğan, pırasa ve sarımsak,

• Kalın bağırsakta kolesterolü parçalamaya yardımcı lifler içeren başta armut ve elma olmak üzere çeşitli meyve ve sebzeler,

• Kolesterolü safra asidine dönüştüren gingeroller içeren zencefil,

• Fındık, zeytinyağı, keten tohumu, ceviz ve buğday tohumu yağı gibi bitkisel yağlar,

• Kolesterolü düşüren sterol içeren tofu gibi soya ürünleri,

• Kardiyovasküler sistemi destekleyen, yüksek kaliteli omega-3 yaş asitlerini içeren ringa balığı, uskumru ya da somon gibi yağlı balıklar,

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