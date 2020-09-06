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  3. Yanlış pozisyonda oturmak omurgayı bozuyor
06 Eylül 2020 Pazar 21:56 | Son Güncelleme:

Yanlış pozisyonda oturmak omurgayı bozuyor

Yanlış pozisyonda oturmak omurgayı bozuyor

Yaşadığımız pandemi sürecinde ofislerin evlere taşınması, virüse karşı alınan önlemler ve dijital bağımlılığın artması daha uzun süre oturarak sabit biçimde kalmamıza neden oldu.

Bu duruma yanlış oturma şekli de eşlik edince, kas iskelet sorunları kaçınılmaz oldu. Ortaya çıkacak problemlerin nefes kalitemizi bile etkileyeceğini dile getiren Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Yaşar Kutlu “Uzun süre yanlış pozisyonda oturmak kuyruk sokumunda bir baskı oluşturarak omurlara daha fazla basınç uygulamasına neden oluyor. Bu da ağrı sorununa yol açabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde ise bel, boyun fıtıklarından duruş bozukluklarına kadar omurga ile ilgili birçok rahatsızlıkla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

DOĞRU OTURUŞ NASIL OLMALI?

Sırtınızın sandalyeyle rahatça buluşmadığı yerler varsa, özellikle sırtın alt bölgesinde bir sırtlık veya minder kullanmalıyız. Gerekirse boynumuzda desteklenmeli. Dirseklerimizi yanlarda tutarak kollarda bir L şekli oluşturmalıyız. Dizlerimizin arkası ile sandalye arasında küçük bir boşluk sağlamalıyız. Çalışırken ekran bakma uzaklığı 50-70 cm. arasında olmalıdır. Kamburlaştıran, boynunuzu düzleştiren açı oluşmamalıdır.

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