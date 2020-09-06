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  3. D vitamini almanın da kuralları var
06 Eylül 2020 Pazar 21:59 | Son Güncelleme:

D vitamini almanın da kuralları var

D vitamini almanın da kuralları var

Güneşten alınan D vitamini sadece kemikler için değil bağışıklık sistemi için de gerekli. Fakat uzmanlar uyarıyor: Güneş banyosu sonrası vücut 24 saat yıkanmadan korunmalı.

Vücudun ihtiyaç duyduğu en temel vitaminler arasındadır D vitamini. Sadece ileri yaştaki kişilerin kemik sağlığı için değil, her yaşın en temel gereksinimidir. Besinlerden alınan D vitamini çoğunlukla vücudun ihtiyacını karşılamayabilir. Özellikle pandemi sürecinde güneş ışığından uzak, evde kapalı kalınan süre, toplumdaki D vitamini eksikliğinde de artışa neden oldu. Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Şaşoğlu, güneşten D vitamini almanın da kuralları olduğunu hatırlatıyor.

AÇIK TENLİLERE 30 DAKİKA YETER

D vitaminini bazı gıdalarla alabilsek de en doğal ve kıymetli D vitamininin kaynağı güneş ışınları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Meral Şaşoğlu, “Deride güneş ışığı etkisiyle sentezlenen D vitaminin de yararlı olabilmesi birkaç kurala bağlı. Bunlar, zaten suda eriyen D vitamini olduğu için faydalı hale gelerek vücuttan emilimi ve kullanılması için 24 saate yakın bir süre gerekir. Bu da demektir ki güneş banyosundan sonra 24 saat o bölgelerin yıkanmaması gerekir. Suda eriyen nitelikte olduğundan derimizdeki D vitamini kullanılamadan suyla akıp gidebilir. Demek ki önce deniz duş, sonra güneş banyosu sıralamasıyla güneş banyosu yapılmalıdır. Açık tenlilerin daha kısa süreli (20-30 dakika) güneşe maruz kalmaları gerekir. 20-30 dakikalık günlük D vitamini sentezi için yeterli bir süre iken, daha koyu renkli insanlarda bu süre ten renginin koyuluğu ölçüsünde 3-6 kat artabiliyor. ‘D vitamini eksikliği olan bir popülasyon olduk’ ifadesinin ardındaki gerçekler de bunlar olsa gerek. Bol D vitamini alırken güneşten güzel yararlanabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın” ifadelerini kullandı.

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