14 Ekim 2020 Çarşamba 18:12 | Son Güncelleme:
Mustafa Sandal ile yollarını ayıran Emina Jahoviç konuştu: Eski eşimi değil girişimimi konuşalım
Ticarete atılan şarkıcı Emina Jahoviç, ‘Yaemina Beauty' markasını tanıttı. Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal davete katılmadı.
Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan Emina Jahoviç ve Mustafa Sandal ikilisinin küslük yaşadığı iddia edilmişti. Güzel şarkıcı, bu konunun sorulması üzerine kaçamak cevaplar verirken, “Çocuklarımın babası. Çıkardığım markayı konuşalım mı? Ben özgür bir kadınım. Güzel bir marka yarattık. Kadın girişimciliğiyle gurur duymalıyız” dedi.