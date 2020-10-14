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  • Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç'ın hayali tarihi karakter oynamak
14 Ekim 2020 Çarşamba 18:56 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç'ın hayali tarihi karakter oynamak

Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç'ın hayali tarihi karakter oynamak

‘Yasak Elma'daki rolüyle gündeme gelen oyuncu Barış Kılıç, tarihi bir karakter canlandırmak istediğini aktardı.

Dönem dizilerine karşı bir ilgisi olduğunu ve tarihi kostümlerle kendisini iyi hissedeceğini söyleyen Yasak Elma dizisinde Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç, “Tarihten gelen ve aslında bizde iz bırakan bu karakterleri canlandırmak ve ruh katmak çok özel bir duygu, çok değerli her şeyden önce. Bu değere layık olabilmek, çok önemli ve kolay değil’’ dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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