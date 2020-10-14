Kefaret dizisinde rol alacak Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz proje

Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı’nın dijiital platformu Eksen için dizi çektiğini söyledi. Oyuncu, “Pandemi döneminde çektik, hazırladık. Acun Ilıcalı’nın dijiitaldeki Eksen kanalına sattık” dedi. TRT ekranlarında yayınlanan Ezgi Mola’nın oynadığı ‘Masumlar Apartmanı’ndaki Safiye karakterine benzer bir rolü olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Rolüm temizlik hastası şu anda Ezgi de oynuyor ama biz daha önce yaptık” dedi.

