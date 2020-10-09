Migrenden kurtulmak mümkün

Günlük yaşam kalitemizi bozan kendimize ve çevremizdekilere de huzursuzluk veren migrenin alternatif tedavisi mümkün. Baş ağrısı tedavisinde kontrol sağlayıcı ilaçlar kullanılmalıdır. Cerrahi tedavi ve botox uygulamaları tercih edilmemelidir. Girişimsel ağrı tedavi yöntemleri hemen başvurulacak yöntemler olmamalıdır. Prof. Dr. Nurettin Lüleci, “Hastanın migreni ne tarafta ise (sağ göz çevresi-sol göz çevresi-ense bölgesi) o bölgede migreni tetiklediği bilinen sinirlerin üzerine ince bir iğneyle girilir. Gelişmiş radyofrekans cihazı ile duyusal ve motor uyarılar verilerek hedef sinir tam olarak belirlenir. Sonrasında, ‘Lezyon’ denilen işlemle yaklaşık 8 dakikalık ağrısız bir uygulamayla migren ataklarına neden olan sinirler devre dışı bırakılmaktadır. Böylece migrenin dış kaynakları kurutulur. Burada artık bu sinirler ağrıyı iletemez hale getirilir. Uygulama yapılan hastaların yüzde 90'ını bu yöntemden yarar görmektedir. Ameliyattan kaynaklanan tehlikelerin olmaması, işlemin ağrısız olması, ameliyatla elde edilmek istenen sonuçların, daha sağlıklı elde edilmesi sağlanır” dedi.

BU UYARILARA KULAK VERİN



Migrenden korunmak için beslenme düzeninin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurettin Lüleci, “Kalori ve şeker içeriği düşük yiyecekler tercih edilmeli ve bol sıvı alınmalıdır. Hem vücudun susuz kalmaması hem de açlık, baş ağrısı nedeni olmaktan çıkarılmalıdır. Ağrı, aldığınız tedbirlerle geçmiyorsa doktorunuzdan profesyonel yardım almaktan çekinmemelisiniz. Öte yandan kokular; makyaj boyaları, parfüm, pudralar ve bazı çiçekler migreni tetikleyebilir” diye uyardı.

AMELİYATSIZ ÇÖZÜM



Prof. Dr. Nurettin Lüleci, “Teknik olarak endoskopik cerrahide hedef alınan sinirlerin üzerine ciltten girilen 2 ince iğne vasıtası ile ulaşılır. Sinirler noktasal olarak radyofrekans cihazı ile uyarılır. 8 dakika süren ağrısız bir lezyon uygulaması ile işlem tamamlanır. Yaklaşık 3 hafta sonra işlem uygulanan bu sinirler artık ağrıyı iletemez hale gelir. Yani ameliyata gerek kalmadan istenen sonuç elde edilmiş olur” dedi.

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