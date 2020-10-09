  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Ekim 2020 Cuma 19:20 | Son Güncelleme:

Online eğitim obezite riskini artırıyor

Online eğitim obezite riskini artırıyor

Pandemi hayatımızdaki pek çok şeyi değiştirdi. Evde geçirilen zamanın artışı normalde mutfağa uğramayanları bile usta aşçılara taş çıkarır hale getirdi.

İştah açıcı lezzetler hareketsizlikle birleşince bu dönemde aldığı kilolardan şikayet edenlerin sayısı da arttı. Diyetisyen Nihal Tunçer, bu ortamda en riskli grubun ise teneffüste koşma şansını yitiren çocukların olduğuna dikkat çekti. Tunçer’e göre pandemi öncesi ekrandan uzaklaştırmaya çalıştığımız çocuklarımızın ekran önünde geçirdikleri zamanın uzaması hareketlerini kısıtlayarak enerji harcamalarını azalttı. Atıştırmalıkların daha cazip ve ulaşılabilir olması ile aldıkları enerji artarken kilo artışı da kaçınılmaz hale geldi. Çocukların sağlıklı beslenmesinin ders başarılarını da doğrudan etkilediğini belirten Diyetisyen Nihal Tunçer, ebeveynlere “değerli bir bitkisel protein kaynağı olan kuru fasulyeyi sofradan eksik etmeyin ve tabaklarda bulgur pilavına yer açın” önerisinde bulundu. 

<p>İşgalci Ermenistan, #Azerbaycan ile sağlanan insani ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Gence kenti

İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etti: 7 ölü, 33 yaralı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ekim canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.