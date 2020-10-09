Online eğitim obezite riskini artırıyor

İştah açıcı lezzetler hareketsizlikle birleşince bu dönemde aldığı kilolardan şikayet edenlerin sayısı da arttı. Diyetisyen Nihal Tunçer, bu ortamda en riskli grubun ise teneffüste koşma şansını yitiren çocukların olduğuna dikkat çekti. Tunçer’e göre pandemi öncesi ekrandan uzaklaştırmaya çalıştığımız çocuklarımızın ekran önünde geçirdikleri zamanın uzaması hareketlerini kısıtlayarak enerji harcamalarını azalttı. Atıştırmalıkların daha cazip ve ulaşılabilir olması ile aldıkları enerji artarken kilo artışı da kaçınılmaz hale geldi. Çocukların sağlıklı beslenmesinin ders başarılarını da doğrudan etkilediğini belirten Diyetisyen Nihal Tunçer, ebeveynlere “değerli bir bitkisel protein kaynağı olan kuru fasulyeyi sofradan eksik etmeyin ve tabaklarda bulgur pilavına yer açın” önerisinde bulundu.