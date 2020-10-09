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09 Ekim 2020 Cuma 19:17 | Son Güncelleme:

Miyopi görülme yaşı 3'e kadar düştü

Miyopi görülme yaşı 3'e kadar düştü

'Miyopi' (uzağı görememe) çocukluk çağında en sık rastlanan görme problemlerinden biridir.

Çocukluk çağında en sık rastlanan görme probleminin miyopi (uzağı görememe) olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Tetikoğlu, “Miyopi, yüzde 30-40'lara varan oranda görülüyor. Bu rahatsızlığı artık 3-4 yaştan itibaren görebiliyoruz” dedi. Okul çağındaki çocukların ‘tahtayı göremiyorum’ şikayetiyle göz hekimine getirildiğini anlatan Tetikoğlu, “İkinci bir bulgu çocukların gözlerini kısarak bakmalarıdır. Görüntüyü net görmek için gözlerini kısıp görmeye çalışırlar” uyarısında bulundu.

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