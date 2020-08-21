Maske ağız kokusunu ortaya çıkardı

Ağız kokusu çok ciddi bir sorun. Ağzı kokan bir insanın yakınında duran herkes kokuyu fark edebilir. Ancak karşı tarafı kırmamak adına böyle şeyler söylenmediği için ağzı kokan insanlar bunun farkına varamıyor. Koronavirüs nedeniyle maske zorunlu olunca insanların ağızlarının koktuğunu fark ettiğini söyleyen Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Kişi ağzının koktuğunu anlamaz. Ancak maske takıldığında ağızdan gelen koku burun tarafından daha net anlaşılabiliyor. O koku hep vardı ama maskeyle daha net anlamış oldular. Son dönemde bu yönde birçok hastayla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

TESPİT EDEBİLİRSİNİZ



Maskeden ağız kokusunu tespit edemeyenler için ise Zogun, “Ağız kokusunu fark etmenin farklı yolları var. Ağız kokusu cihazları da bulunuyor. Ancak güvenirliği düşük. Bir diğer kolay yol ise bileğiniz içine biraz tükürük bırakıp 5-10 saniye sonra koklayın. Kötü bir koku hissediyorsanız muhtemelen ağzınız kokuyordur” diye konuştu. Ağız kokusunun birçok farklı nedeni olduğunu aktaran Zogun, “Gerçekten dişlerden mi, boğazdan mı yoksa mideden mi geldiği tespit edilmeli. Çürük dişler, kötü, eski köprüler, dolgular, bunların altında oluşan gizli çürükler en önemli nedenler. Ayrıca 20 yaş dişleri en arkada bulunur. Bunun etrafına yemek artıkları girer ve temizlemesi çok zordur. Bunlar da koku yapar. Bir diğer neden olarak da yetersiz diş fırçalama, az su içme gösterilebilir” dedi.

GÜNDE EN AZ İKİ KEZ DİŞ FIRÇALANMALI



Eğer mide, boğazla ya da farklı bir hastalıkla alakalı bir sorun değilse ağız kokusunu ortadan kaldırmak için ağız temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Zogun’un uyarıları şöyle: “Günde mutlaka en az 2 kere diş fırçalamak şart. Bazen fırçalama da yeterli olmuyor. Bu durumda arayüz fırçası ve diş ipi, diş duşu uygulamaları da yapılmalı. Böylelikle dişlerin arasında biriken bakteriler temizlenir. Bunun dışında tükürüğün kalitesini artırmak için bol su içilmeli.” Zogun, tüm bunların yapılmasına rağmen sorun devam ediyorsa bir uzmana başvurulması gerektiğini belirterek “Hiçbir sorun olmasa bile 6 ayda bir diş kontrolü yapılmalı” tavsiyesinde bulundu.

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