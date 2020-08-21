Besin alerjisi kaşıntı yapar

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, "Besin alerjisinde sağlıklı bir tanı koymak zor olabilir bu sebeple deneyim gerektiren bir süreçtir. Dikkatli yürütülmeyen işlemlerin sonucunda yanlış tanı konulması ile hastalara gereksiz diyet uygulaması yapılabilir. Hastalık öyküsü, tanı için en önemli basamaktır. Tüketilen besinin içeriği ve miktarı, belirtilerin ortaya çıkış ve düzelme zamanı, daha önceden ve daha sonra benzer reaksiyonların olup olmadığı iyi bilinmelidir. Bazı hastalardan, şikayetlerinin nedeninin bulunabilmesi için besin günlüğü tutmaları istenebilir" dedi.