Strese karşı cildi koruyan 4 formül

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, "Aşırı stres, hem beyin hem de vücut kimyasında değişikliklere yol açarak, aynı zamanda serbest radikallerin oluşumunu artırarak cildin yaşlanma hızını da artırabilir” uyarısında bulunuyor.

• Cilt bakımınızı ihmal etmeyin. Cildinizi yumuşak temizleyiciler ile temizleyerek ciltteki aşırı yağı azaltabilirsiniz.

• Cildi güneş ışınlarından korumak için güneş koruyucular kullanın.

• Akneye eğilimli, yağlı cilt yapısına sahipseniz cildin yağ sentezini azaltan kremler kullanmalısınız.

• Stresi yönetmeyi öğrenin. Kaliteli uyku düzeni, haftada 2-3 gün egzersiz yapmak, açık hava yürüyüşleri, kitap okumak, arkadaşlarla sohbet kişinin kendisine iyi gelen bir yöntemle stresini azaltmaya çalışması faydalıdır.