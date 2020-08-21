21 Ağustos 2020 Cuma 19:03 | Son Güncelleme:
Strese karşı cildi koruyan 4 formül
Yapılan bilimsel çalışmalar; güneşin zararlı ışınları, sağlıksız beslenme, yetersiz uyku ve stres gibi faktörlerin cildimizi yavaş ve derinden etkilendiğini ortaya koyarken, bu etkenlere bir de aylardır mücadele ettiğimiz Kovid-19'un yol açtığı stres eklendi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, "Aşırı stres, hem beyin hem de vücut kimyasında değişikliklere yol açarak, aynı zamanda serbest radikallerin oluşumunu artırarak cildin yaşlanma hızını da artırabilir” uyarısında bulunuyor.
• Cilt bakımınızı ihmal etmeyin. Cildinizi yumuşak temizleyiciler ile temizleyerek ciltteki aşırı yağı azaltabilirsiniz.
• Cildi güneş ışınlarından korumak için güneş koruyucular kullanın.
• Akneye eğilimli, yağlı cilt yapısına sahipseniz cildin yağ sentezini azaltan kremler kullanmalısınız.
• Stresi yönetmeyi öğrenin. Kaliteli uyku düzeni, haftada 2-3 gün egzersiz yapmak, açık hava yürüyüşleri, kitap okumak, arkadaşlarla sohbet kişinin kendisine iyi gelen bir yöntemle stresini azaltmaya çalışması faydalıdır.