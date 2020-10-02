Kulağınızda geçmeyen bir çınlama varsa dikkat! Cep telefonunu kulaklıkla kullanın

Kulak tıkanıklığı veya çınlama ilk bakışta sıradan rahatsızlıklar gibi görünebiliyor. Ancak genellikle önemsenmeyip tedavisi geciktirilen bu problemler, bazen ciddi bir kulak tümörünün habercisi olabiliyor. Cep telefonlarının aşırı kullanımıyla da ortaya çıkabilen kulak tümörleri, erken tanı ve doğru zamanda yapılacak cerrahi müdahale ile tedavi edilebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Cem Devge, “Kulak tümörlerinin oluşumunda cep telefonlarının etkisi olabiliyor. Telefonu çok uzun süre kullanan kişilerde, ‘akustik nörinom’ denilen ve işitme sinirini etkileyen bir tümörün görülme riski artmaktadır. Manyetik bir alanın içinde bakır tel benzeri bir iletken hareket ettirildiğinde üzerinden nasıl bir akım geçiyorsa, iletken olan insan vücudu da cep telefonlarının yarattığı manyetik alandan etkilenebilmektedir" dedi.

CİHAZLARDAN ENERJİ EMİLİR



Cep telefonlarının bir çeşit radyasyon şekli olan radyofrekans dalgaları yaydığını dile getiren Prof. Dr. Devge, "İnsan vücudu, elektromanyetik radyasyon yayan cihazlardan enerji emer. Vücudun telefona en yakın kısımları, yani kulak ve işitme ile bağlantılı beyin bölgeleri bu enerjiyi en fazla emen dokulardır. Radyofrekans dalgalarının etkisiyle cep telefonuyla uzun süre konuşulduğunda mikrodalga fırınlarda pişirilen yiyecekler gibi beynimiz de konuşma süresi uzadıkça ısınmaktadır. Ayrıca elektromanyetik dalgalar hücresel, hatta moleküler düzeylerde değişiklikler meydana getirebilmektedir. Tümör gelişmese bile, iç kulak hasarlarına bağlı işitme ve çınlama problemlerine cep telefonu kullanıcılarında daha fazla rastlanmaktadır” diye konuştu.

İŞİTME KAYBI YAŞANABİLİR



İç, dış ve orta kulak farklı dokulardan oluştuğu için buralarda oluşan tümörler de farklı tiplerde olabilmektedir. Dış kulak yolu tümörleri, diğer kulak tümörlerine göre görünebilir olması nedeniyle hastanın kendisi tarafından da tespit edilebilmektedir. İç kulakta oluşan tümör ise, işitme kaybı ve çınlamanın yanı sıra aynı bölgede bulunan denge merkezini de etkileyerek denge bozukluklarına da neden olabilmektedir.

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