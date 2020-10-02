Miyomlar kansere dönüşebilir

Op. Dr. Yunus Çavuş, “Miyom rastlanan hastalarda kanser gelişme riski çok ender de olsa görülmektedir. Özellikle menopozdan sonra miyomlarda ani büyüme tespit edildiğinde bu durum kanser şüphesi doğurabilir. Ancak bu olasılık binde beş oranındadır” dedi. “Miyomlar genellikle herhangi bir belirti vermez” diyen Çavuş, “Ancak hastalığın ilerlediği durumlarda, aşırı miktarda adet kanamaları, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, adet dönemlerinde kuyruk sokumunda ağrı gibi belirtiler olabilir” diye uyardı.