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02 Ekim 2020 Cuma 19:03 | Son Güncelleme:

Miyomlar kansere dönüşebilir

Miyomlar kansere dönüşebilir

Miyomlar, rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler olarak adlandırılıyor.

Op. Dr. Yunus Çavuş, “Miyom rastlanan hastalarda kanser gelişme riski çok ender de olsa görülmektedir. Özellikle menopozdan sonra miyomlarda ani büyüme tespit edildiğinde bu durum kanser şüphesi doğurabilir. Ancak bu olasılık binde beş oranındadır” dedi. “Miyomlar genellikle herhangi bir belirti vermez” diyen Çavuş, “Ancak hastalığın ilerlediği durumlarda, aşırı miktarda adet kanamaları, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, adet dönemlerinde kuyruk sokumunda ağrı gibi belirtiler olabilir” diye uyardı. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Dağlık Karabağ kurtulana ka

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