Zeytinyağını ölçülü tüketin

Tüm dünyada yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıkları, her yaş grubundaki bireyleri tehlike altına alıyor. Sağlıksız yeme alışkanlıkları, stres, egzersizden uzak hareketsiz yaşam, tütün kullanımı ile bağlantılı olarak sıklıkla ortaya çıkabiliyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, “Doğru ve dengeli beslenmenin yanı sıra yüksek polifenollü zeytin ekstresinin kalp sağlığına iyi geldiği biliniyor. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yayımlanan rapora göre günlük iki yemek kaşığı yüksek zeytinyağı, kalp hastalığı riskini azaltabilecek kan lipit profilini iyileştirdiği öne sürülüyor. Fakat zeytinyağı çok yüksek kaloriye sahiptir ve bu miktardan fazla tüketilmesi kilo alımına neden olacağından kesinlikle önerilmemektedir” diyor.