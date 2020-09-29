Kilo vermenin de matematiği var

Sonbaharla birlikte havaların soğuması ve hareketlerin azalması metabolizmanın yavaşlamasına neden olurken, kilo alma endişesi ve ‘neden kilo veremiyorum’ şeklindeki sorular da artıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Gün içinde en sık karşılaştığım sorulardan biri, ne yersem daha hızlı kilo veririm? oluyor. Ancak yağ yakan mucizevi bir besin ne yazık ki yok! Buna karşın yağ yakımını destekleyen besinler var” diyor. Kilo vermenin aslında sanıldığı kadar zor olmadığını, bunun basit bir matematik işlemi gibi düşünülebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yağ yakımını destekleyen besinleri ve kilo vermenin matematiğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KABAK



Kabak sıvı içeriği yüksek bir sebze olduğu için kalori bakımından çok düşük. Zayıflama diyetlerinde de bu nedenle önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda lif açısından da zengin olduğu için bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi de düzenleyip daha kolay kilo vermenize destek oluyor.

YUMURTA



Yumurta anne sütünden sonra bilinen en iyi protein kaynağıdır. İçerdiği kolin sayesinde yağ depolanmasını azaltır. Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayarak enerji harcamasını da artırıp kilo vermenizi kolaylaştırır.

YOĞURT



Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde yağ yakımını destekliyor. İçerdiği probiyotikler sayesinde de bağırsaktaki sağlıklı bakteri sayısını artırarak sindirime yardımcı oluyor. Her gün 1 kase yoğurdu yemeklerinizin yanında veya ara öğünde tercih edebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY



Yeşil çayın içinde bulunan kateşinler hem yağ yakmaya yardımcı oluyor hem de güçlü bir antioksidan özelliği taşıyor. Her gün 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak tansiyon probleminiz varsa hekiminize danışmadan tüketmeyin.

SU



Haydi hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın; bundan sonra da her gün düzenli olarak vücudunuz için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin! Çünkü vücutta yeteri kadar su olmadığında yağ yakımı başlamıyor. Aksine beyin yağ yakımını durduruyor ve depo etmeye devam ediyor; aksi halde yağ yakımı sonunda oluşacak atık maddeyi vücuttan uzaklaştıramaz. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli! Gün içerisinde içtiğimiz çay ve kahve, su yerine geçmeyip aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyor. Eğer gün içerisinde 2-3 bardaktan fazla çay/kahve tüketiyorsanız, vücudunuz daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar. Her bireyin içmesi gereken su miktarı farklı. Bunun kolay bir hesabı olup kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo olan bir kişi (50x30) 1500 ml su içmeli.

KIRMIZIBİBER



Kırmızıbiberin içinde bulunan kapsain bağışıklık için çok faydalı. Aynı zamanda vücut ısısını artırdığı için daha fazla enerji harcanmasına ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Kırmızı biberi yemeklerinizde baharat olarak mutlaka tüketin ama mide problemi, reflü, gastrit gibi probleminiz varsa şikayetlerinizi daha da artıracağı için tercih etmeyin.

ANANAS



Ananas içerdiği bromalin sayesinde ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda glisemik indeksi düşük olduğu için insülin metabolizmanızı da destekleyecektir. Ara öğünlerinizde ince 2 dilim tüketebilirsiniz. Bromalin ananasın en çok ortasındaki sert ve yenilemeyen çubuk kısmında bulunduğu için suyunuzun içine atıp içebilirsiniz.

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