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29 Eylül 2020 Salı 18:33 | Son Güncelleme:

Kuşburnu çayı kemikleri güçlendirir

Kuşburnu çayı kemikleri güçlendirir

Soğuk algınlığı ve gribe çare olduğu bilinen 'kuşburnu çayı' aynı zamanda kireçlenmeyi tedavi ediyor.

Romatizma ağrılarını hafifletiyor. Bitkisel tedavi uzmanları "Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu, solunum yolu, kanser, kolesterol, şeker ve böbrek rahatsızlığında etkilidir. C vitamini dışında A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de barındırır ve sodyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, demir, çinko ve bakır gibi değerli mineralleri de içerir. Kuşburnunun eklem kireçlenmesine etkisi üzerine yapılan araştırmaları, bu meyvenin çok yararlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" diyor.

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