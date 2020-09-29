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29 Eylül 2020 Salı 18:36 | Son Güncelleme:

Panik atak durumunu bilinçaltında temizle

Panik atak durumunu bilinçaltında temizle

Herhangi bir tehlike veya neden olmamasına rağmen kalbin çarpıyor, nefes alamıyorsun ve ölüyor ya da boğuluyor gibi his yaratan aşırı korku, endişe ve bunaltı durumu olan panik atak özellikle pandemi sürecinde artış gösterdi.

Vücudunuzun tehlikeye, strese veya heyecana verdiği normal tepkinin abartılması olarak da bilinen bu durum, kişilerin hayatının da olumsuz etkiliyor. Bu durumun bilinçaltına atılan stres, korku ve kaygı gibi duyguların bastırılması üzerine ortaya çıktığını dile getiren Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz “Bilinçaltımız sürekli kayıt halindedir. Bu kayıt, yaşadığımız olayları duygular başta olmak üzere, elde ettiğimiz çıkarımları da kurallar şeklinde kaydeder. Kişiler kaç yaşında olursa olsun bilinçaltı yaşını 0-6 yaş grubundaki çocuklar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla her çıkarım mantıklı değildir” ifadelerini kullandı. Yılmaz ‘’Her insanın yaşanmışlıkları, hayata bakış açısı farklıdır. Bu yüzden bilinçaltımızda oluşturduğumuz birtakım düşünceler hayatımızı şekillendiriyor. Kişilerin farkında olmadan oluşturdukları düşüncelere ters giden herhangi bir durum olduğunda ise panik durumu ortaya çıkıyor. İşte burada bilinçaltı temizliği devreye giriyor. Bu yöntemle kişilerin aldığı bazı kararlar dönüştürülerek, son derece kolay bir biçimde yani bilinçaltı temizliği ile panik atak durumundan da kurtulmaları sağlanıyor’’ dedi.

<p>'Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız'</p><p>'KÖKÜNDEN ÇÖZMEK İSTİYORUZ'</p><p

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